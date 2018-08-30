Лукашенко направил соболезнования родным Кобзона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Иосифа Кобзона, передает РИА «Новости».

«В памяти миллионов людей он навсегда останется символом эпохи, сильной личностью и человеком с твердой гражданской позицией. Ушел великий артист, но его мастерство, талант и удивительный голос будут жить в бессмертном музыкальном наследии», — говорится в сообщении.

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Лукашенко отметил, что светлая память о Кобзоне сохранится в сердцах белорусов.

Ранее стало известно новое место прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, скончавшимся 30 августа в Москве.

Прощание пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября. Оно начнется в 10.00. После артиста похоронят на Востряковском кладбище рядом с местом, где покоится его мать.