Роджера Уотерса внесли в базу данных «Миротворца»

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, являющийся одним из основателей группы Pink Floyd, был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно комментарию на сайте «Миротворца», основанием для включения в список стало интервью Уотерса, в котором музыкант, отвечая на вопрос о статусе Крыма, заявил о существовании множества «договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на Севастополь.

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Как отмечается, Украина якобы уличила Уотерса в «антиукраинской пропаганде, покушении на территориальную целостность Украины и участии в попытках легализации аннексии Крыма».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что Уотерс раскритиковал «Белые каски» за пропаганду терроризма.