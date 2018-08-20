Последний фильм Кевина Спейси собрал $126 в день премьеры

Фильм «Клуб миллиардеров», который стал последней работой в актерской карьере обвиненного в домогательствах Кевина Спейси, собрал $126 в день премьеры. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, премьера фильма прошла в восьми кинотеатрах в разных частях США. За второй день проката «Клуб миллиардеров» собрал еще $162. Таким образом, в среднем за выходные в каждом из кинотеатров фильм собрал около $53, с учетом средней стоимости билета это означает, что каждый сеанс посетили примерно шесть человек.

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В картине также снялись Энсел Эльгорт и Тарон Эджертон.

Ранее сообщалось, что Робин Райт стала президентом США в новом тизере сериала «Карточный домик», из актерского состава которого до этого был уволен Спейси.

С конца 2017 года более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Некоторые из заявлений расследует полиция Лос-Анджелеса и Лондона.