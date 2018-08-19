«Ленинград» выпустил новый клип про нелюбовь к Москве

Российская музыкальная группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Не хочу быть москвичом». Он размещен на официальном YouTube-канале группы.

С момента размещения ролика на канале 18 августа он набрал около 1,5 млн просмотров.

В песне речь идет о преимуществах Северной столицы перед Москвой. В клипе члены коллектива, в числе которых лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и солистка Флорида Чантурия, плывут по петербургским каналам на судне.

Ранее сообщалось, что «Ленинград» посвятил песню финалу ЧМ-2018. В релизе отмечается, что клип «отразил яркие эмоции, которые на время чемпионата охватили всю страну».