Пассажирка задержанного Паниным рейса раскрыла детали инцидента

Пассажирка рейса «Симферополь — Москва», задержанного накануне из-за решившего остаться в Крыму актера Алексея Панина, Мария Голдман в беседе с ФАН поделилась подробностями инцидента с актером.

Мария призналась, что сразу заподозрила проблемы, которые возникнут на рейсе из-за артиста. «Он ловил свой пиар: я иду, смотрите на меня. И я в этот момент подумала: «Господи, Панин на борту — как бы чего не вышло», — призналась пассажирка.

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По словам Голдман, самолет уже успел выйти на взлетную полосу, а люди были пристегнуты ремнями, когда Панин продолжал ходить по рядам и не сел после замечаний пилота и стюардессы, после чего было принято решение о задержке рейса.

Вечером 16 августа актер Алексей Панин, летевший из Симферополя в Москву с дочерью Анной, попросил снять его с рейса. Позже авиаперевозчик «Россия» сообщил, чем это может грозить артисту.