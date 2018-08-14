Опубликована первая фотография актрисы Лю Ифэй в образе Мулан
В сети появилась первая фотография со съемок полнометражного игрового фильма «Мулан». Об этом сообщает Buzzfeed News.
Отмечается, что на фотографии исполнительница заглавной роли китаянка Лю Ифэй держит меч в позе, повторяющей позу героини одноименного мультфильма.
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Также уточнятся, что студия Disney официально объявила о начале съемок. Режиссером картины является Ники Каро, а съемки будут проходить в Китае и Новой Зеландии.
Ранее сообщалось, что была найдена актриса на главную роль в адаптации диснеевского мультфильма «Мулан». Лю Ифэй обошла тысячи других претендентов. Выход картины ожидается в 2019 году.
Here is our first look at Liu Yifei as Mulan https://t.co/izJBGBdLNa pic.twitter.com/NoPGqQPvzQ— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 14 августа 2018 г.