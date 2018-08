Опубликована первая фотография актрисы Лю Ифэй в образе Мулан

В сети появилась первая фотография со съемок полнометражного игрового фильма «Мулан». Об этом сообщает Buzzfeed News.

Отмечается, что на фотографии исполнительница заглавной роли китаянка Лю Ифэй держит меч в позе, повторяющей позу героини одноименного мультфильма.

Также уточнятся, что студия Disney официально объявила о начале съемок. Режиссером картины является Ники Каро, а съемки будут проходить в Китае и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что была найдена актриса на главную роль в адаптации диснеевского мультфильма «Мулан». Лю Ифэй обошла тысячи других претендентов. Выход картины ожидается в 2019 году.

Here is our first look at Liu Yifei as Mulan https://t.co/izJBGBdLNa pic.twitter.com/NoPGqQPvzQ