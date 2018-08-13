Стали известны наставники шоу «Голос. 60+»

Организаторы шоу «Голос» в прямом эфире «ВКонтакте» объявили наставников нового проекта для возрастных вокалистов — «Голос. 60+».

Известно, что ими станут Пелагея, Леонид Агутин, Валерий Меладзе.

Имя четвертого наставника продюсер Юрий Аксюта оставил в тайне.

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В середине апреля этого года стало известно, что вокальный проект «Голос» в новом сезоне представит нововведение — «Голос. 60+». Участниками нового шоу станут люди старше 60 лет. Первый сезон «Голос. 60+» стартует уже в сентябре этого года, однако точная дата премьеры пока не называется.

В апреле также завершился пятый сезон шоу «Голос. Дети».