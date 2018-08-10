Петросян поблагодарил всех за поддержку в бракоразводном процессе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/245/7758245/upload-RIAN_02354307.HR.ru-pic905-905x505-41943.jpg">

Российский юморист Евгений Петросян поблагодарил всех, кто оказывает ему поддержку во время бракоразводного процесса с супругой Еленой Степаненко. Об этом он сказал в эфире телепрограммы «Вести».

Петросян назвал всех тех, кто оказывает ему поддержку «друзьями».

Реклама

«Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто поддерживает меня», — заявил Петросян.

Ранее сообщалось, что артистка эстрады и актриса Елена Степаненко собирается отсудить у своего супруга Евгения Петросяна чуть более половины имущества. По словам Степаненко, развод с Петросяном является «житейским делом». При этом она отметила, что в жизни каждого человека что-то происходит, а в их супружеской жизни «случился развод».