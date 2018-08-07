Шнуров занял сторону в конфликте Петросяна и Степаненко

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью порталу Spletnik прокомментировал сообщения о разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

«Я за Петросяна! Советую ему общаться с противоположной стороной только через юристов. Никаких личных сообщений и разборок. Только юристы пускай разбираются. Петросян, я с тобой!», — сказал Шнуров.

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В мае Шнуров на своей странице в инстаграме разместил стихотворение после объявления о разводе с женой.

Ранее адвокат рассказал об аресте судом недвижимости Петросяна и Степаненко.