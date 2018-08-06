Адвокат заявил об отказе Степаненко от «огромной» квартиры Петросяна

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Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что артист предложил Елене Степаненко при разделе имущества забрать квартиру, но она потребовала большего, сообщает телеканал 360.

По словам адвоката, есть огромная квартира, которая «составляет, наверное, половину от всего имущества».

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«Евгений Ваганович предлагал оставить ее Елене. Но она отказалась и сейчас требует большую часть всего. Процентов 80, наверное. Для Евгения Вагановича это просто унизительно», — сказал Жорин.

По его словам, Петросяну пришлось подать встречный иск к Степаненко.

Ранее адвокат Петросяна заявил, что Степаненко, которая потребовала развода, угрожала ему скандалом, если тот не выполнит ее требования.