Петросян не смог добиться смены судьи по иску Степаненко

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Судья Наталья Шевьева, которая занимается процессом по разделу имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко отказалась брать отвод, передает РИА «Новости».

«В удовлетворении отвода судье отказать», — огласила свое решение Шевьева.

Отвод был заявлен адвокатом Петросяна, Сергеем Жориным. По словам представителя защиты юмориста, судья не стала объяснять процессуальные права, а также не сделала сторонам предложения по заключению мирового соглашения.

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Петросян и Степаненко пробыли в браке более 30 лет. На данный момент стороны официально не сообщали о причине их расставания.

Ранее Петросян выложил в инстаграм ролик, в котором заявил, что в данный момент испытывает «полное расслабление» после многомесячного напряжения».