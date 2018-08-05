СМИ: мужчина погиб от удара током на «Нашествии»

В Тверской области посетитель фестиваля «Нашествие» погиб от удара током. Об этом сообщает региональный интернет-портал «123ru.net».

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 4 августа. Погибший приехал на фестиваль в качестве зрителя. По предварительной информации, мужчина держал в руках флаг. Флагшток зацепился за электрический провод, в результате чего он получил удар током и погиб.

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РИА «Новости» сообщили, что организаторы «Нашествия» не подтверждают информацию о гибели зрителя.

Фестиваль «Нашествие» проходит в Большом Завидово в Тверской области, в этом году он проводится с 3 по 5 августа.

Ранее сообщалось, что ряд музыкантов отказались от участия в фестивале из-за сотрудничества «Нашествия» с Минобороны России. В частности, от выступления отказались «Пошлая Молли» и Монеточка, а исполнитель Noize МС со сцены высказался против участия в мероприятии Минобороны.