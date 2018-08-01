Стала известна причина смерти Людмилы Глуховой

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Звезда телесериала «Улицы разбитых фонарей» и художественный руководитель КДЦ «Красногвардейский» Людмила Глухова скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием, пишет ФАН со ссылкой на собственный источник.

Актриса болела в течение продолжительного времени и умерла 29 июля.

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Как рассказали в пресс-службе культурного центра, Глухова была «чувствующим, талантливым и понимающим человеком».

Культурный центр «Красногвардейский» она возглавила шесть лет назад, телезрителю известна по съемкам в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». В 2005 году получила театральную премию «Золотая маска» за работу в спектакле «Человек дождя».

Церемония прощания с Глуховой состоится в четверг, 2 августа.