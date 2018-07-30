Песков на вопрос о любви к рок-н-роллу: yeah
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих музыкальных пристрастиях, передает РИА «Новости».
На вопрос о том, любит ли он рок-н-ролл, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно, использовав разговорный синоним английского «да» - «yeah».
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«Когда Макаревич что-то новое выпускает, когда Гребенщиков что-то новое выпускает, вот это все-таки мое, рок-н-ролл», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его семья в воскресенье предпочитает посещать баню.
Песков также назвал моменты, проведенные с семьей, самыми счастливыми.