Песков на вопрос о любви к рок-н-роллу: yeah

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих музыкальных пристрастиях, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, любит ли он рок-н-ролл, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно, использовав разговорный синоним английского «да» - «yeah».

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«Когда Макаревич что-то новое выпускает, когда Гребенщиков что-то новое выпускает, вот это все-таки мое, рок-н-ролл», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его семья в воскресенье предпочитает посещать баню.

Песков также назвал моменты, проведенные с семьей, самыми счастливыми.