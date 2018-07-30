В Сети появился первый кадр со съемок новых «Людей в черном»

Первый кадр со съемок продолжения фантастической кинофраншизы «Люди в черном» опубликовал у себя в твиттере корреспондент сайта Geeks WorldWide Кристофер Марк.

На фото можно увидеть мониторы, на которых показывают уже снятые сцены с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон.

Реклама

«Агент Эйч и Эм в «Людях в черном»», — подписал снимок Кристофер Марк.

Ранее сообщалось, что этот продюсерский проект Стивена Спилберга будет перезагрузкой оригинальной серии. Это также первые «Люди в черном», в которых не снимается Уилл Смит. В актерском составе картины, помимо Томпсон и Хемсворта — Лиам Нисон, Рэйф Сполл и Эмма Томпсон. Пока безымянный фильм выйдет в прокат в июне 2019 года.