Бекмамбетов реализует кинопроект убитого фигуриста Тена

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов намерен снять кино по проекту убитого казахстанского фигуриста, бронзового медалиста Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дениса Тена, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

13 июля Тен на питчинге компании Bazelevs представил в Москве свой проект «Слепая любовь», с которым хотел дебютировать в кино. Фильм о любви глухой девушки и слепого юноши должен быть снят в формате screenlife — его действие происходит только на экране компьютера.

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«Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы, несомненно, реализовал. Потому что был большим тружеником», — сказал Бекмамбетов, выразив соболезнования близким.

25-летний Денис Тен скончался в четверг от ножевого ранения в Алма-Ате. Он был ранен при попытке помешать двум мужчинам, пытавшимся скрутить зеркала с его машины.