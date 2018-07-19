Данилко может принять участие в выборах президента Украины

Украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко, не так давно решивший перестать выступать на сцене в образе Верки Сердючки, прокомментировал в беседе с kp.ua возможность принять участие в президентских выборах на Украине.

Известно, что кандидатской гонке примут участие шоумен Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук. На вопрос журналиста о том, что не податься ли в политику вслед за ними, Данилко ответил скорее положительно.

Реклама

«Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо», — поделился артист. «Если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так…» — сказал Данилко, пообещав подумать над такой перспективой.

Ранее Андрей Данилко рассказал, что откажется от образа взбалмошной проводницы Верки Сердючки после прощальных гастролей.