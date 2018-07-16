«Русский Букер — 2018» отменен

Литературная премия «Русский букер» пропустит наградной сезон 2018 года из-за недостатка финансирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу награды.

Как правило, в начале июля Букеровское жюри традиционно собиралось на свою первую встречу и определяло «длинный список» романов, допущенных к конкурсу. «В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет», — рассказали в пресс-службе.

Реклама

До этого организаторы литературной премии сообщали, что награда осталась без попечителя и находится в поисках нового спонсора. Премия продолжит поиски до ноября-декабря, когда будут сформированы благотворительные бюджеты компаний на год. Если спонсор не найдется, премию закроют.

Независимая литературная премия «Русский букер» была основана в 1991 году и присуждается ежегодно за лучший роман года на русском языке. Лауреатами в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов.