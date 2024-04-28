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Экс-разведчик США рассказал о бесперспективности применения ракет ATACMS на Украине

Экс-разведчик США Риттер: РФ подавит ракеты ATACMS с помощью РЭБ

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Андрей Бортко/РИА Новости

Вооруженные силы России смогли заглушить американские бомбы большой дальности GLSDB, сведя на нет их эффективность, то же самое будет с дальнобойными ракетами ATACMS США, а также с истребителями F-16. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Русские смогли заглушить GLSDB сразу же после их внедрения в зону СВО, полностью сведя на нет полезность этого оружия. Та же участь постигла и другое «чудо-оружие», которое Запад предоставил Украине. Такова будет судьба ATACMS. Такова будет судьба F16», — подчеркнул он.

Он также предложил западным военным аналитикам признать, что слова о военном и технологическом превосходстве Запада над Россией – миф.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что вооруженные силы Украины могут потерять населенный пункт Часов Яр, с этого момента можно будет говорить о крахе украинской обороны в Донбассе и победе ВС РФ в этой битве.

Ранее бывший разведчик США заявил, что американская помощь Киеву не изменит ситуацию на поле боя.

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