Аналитик рассказал о «гневе» главкома ВСУ после пленения 25-й бригады

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский «был разгневан» недавней массовой сдачей в плен украинских военных, рассказал британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он сообщил в своем видеоблоге на YouTube.

«Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду», — рассказал Меркурис.

О сдаче в плен 25-й бригады 13 апреля сообщило российское Минобороны. По данным ведомства, девять украинских десантников обратились к военнослужащим РФ и сложили оружие. Пленные рассказали, что их командиры никогда не появлялись на передовой, а задачи им ставились с помощью радиосвязи. По их словам, солдат использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.

Кроме того, пленные отмечали плохое планирование боевых действий, низкую подготовку украинских командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, а также панические настроения в подразделениях.

Ранее один из плененных украинцев рассказал, как солдаты ВСУ пытались их атаковать.