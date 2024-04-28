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Аналитик рассказал о «гневе» главкома ВСУ после пленения 25-й бригады

Меркурис: главком ВСУ Сырский был взбешен сдачей в плен 25-й бригады

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский «был разгневан» недавней массовой сдачей в плен украинских военных, рассказал британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он сообщил в своем видеоблоге на YouTube.

«Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду», — рассказал Меркурис.

О сдаче в плен 25-й бригады 13 апреля сообщило российское Минобороны. По данным ведомства, девять украинских десантников обратились к военнослужащим РФ и сложили оружие. Пленные рассказали, что их командиры никогда не появлялись на передовой, а задачи им ставились с помощью радиосвязи. По их словам, солдат использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.

Кроме того, пленные отмечали плохое планирование боевых действий, низкую подготовку украинских командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, а также панические настроения в подразделениях.

Ранее один из плененных украинцев рассказал, как солдаты ВСУ пытались их атаковать.

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