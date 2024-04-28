Один из фигурантов дела замминистра обороны РФ Иванова обжаловал свой арест

Совладелец компании «Oлимпситистрой» Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки заместителю российского министра обороны Тимуру Иванову, подал апелляционную жалобу на решение суда о своем аресте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на картотеку Басманного районного суда Москвы.

«В суд поступила апелляция на избрание Фомину А. Г. меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в документах инстанции.

По версии следствия, Фомин находился с Ивановым в доверительных отношениях и оказывал ему услуги имущественного характера. Предприниматель освободил заместителя министра обороны РФ от обязанности платить за товары и работы, связанные с реконструкцией и ремонтом зданий.

Более того, совладелец компании «Oлимпситистрой» и другие фигуранты уголовного дела способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере. При этом после задержания Фомин дал показания на заместителя министра обороны страны.

В результате Басманный районный суд Москвы избрал предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину арестовали до 23 июня 2024 года, сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

24 апреля заместителя министра обороны РФ и его приятеля Сергея Бородина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Их отправили в СИЗО до 23 июня текущего года.

Известно, что на своем посту Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов российского министерства обороны. В Следственном комитете РФ уточнили, что мужчину поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

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