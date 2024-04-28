Чемпион ОИ предсказал развал олимпийского движения

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) сейчас нападает на Россию. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

»Томас Бах превратил МОК в манипулируемый орган для достижения своих целей с западными государствами. Лучшая защита — это нападение. Это то, что они сейчас делают. Совершенно очевидно, что если олимпийское движение будет продолжать такую же деятельность, то оно перестанет существовать лет через 5. Сейчас все заболели вирусом русофобии. Раньше Бах хорошо относился к России. Конечно, он это делает не без указания сверху, — сказал Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме обвинили МОК в двойных стандартах.