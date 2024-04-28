проект

>

Перечислены лекарства, которые могут привести к развитию хронической головной боли

Невролог Шаповалова: обезболивающие могут вызвать хроническую головную боль

close
100%
Freepik

Хроническая мигрень и лекарственно-индуцированная головная боль могут развиться в том случае, если человек принимает слишком много обезболивающих или препараты для купирования боли с кофеином, – например, цитрамон, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.

Лекарственно-индуцированная боль может возникнуть и у людей с головной болью напряжения, но чаще всего страдают именно пациенты с мигренью, потому что ее терпеть очень тяжело и человек сразу пьет таблетку.

«Сначала пациент принимает лекарство при первых признаках головной боли или для профилактики, а затем хронический прием препаратов становится стилем жизни. Обезболивающий эффект при этом постепенно снижается, что приводит к увеличению дозы и комбинированию различных анальгетиков. Из-за такого использования препаратов изменяется характер головной боли, — она становится хронической и провоцирует ещё большее злоупотребление лекарствами», – рассказал невролог.

Так, если человек пьет больше 10-15 обезболивающих таблеток в месяц, то от них возникает лекарственно-индуцированная головная боль. Как правило она пропадает после прекращения приема препаратов.

Также не следует применять препараты с содержанием кофеина, к которым относится цитрамон. Кофеин помогает лекарственному средству действовать быстрее, но высок риск развития лекарственно-индуцированной головной боли. Поэтому купировать головную боль нужно препаратами без кофеина, то есть нурофеном, парацетамолом, аспирином, напроксеном.

Подробнее о самых частых ошибках при купировании мигренозной головной боли, триггерах приступа и современных методах лечения заболевания – в интервью «Газете.Ru».

Ранее россиянам объяснили, какие БАДы нужно принимать в масле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами