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Жительница Швеции сожгла Коран

Шведская активистка провела в Стокгольме очередную акцию с сожжением Корана

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Donal Husni/Global Look Press

Женщина сожгла Коран в Швеции. Об этом сообщил в социальной сети X телеканал A Haber.

«В Стокгольме, столице Швеции, антиисламски настроенная женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Священный Коран под охраной полиции», — говорится в сообщении.

На видео, приложенном к публикации, видно, что во время акции женщина держит в руках белый предмет, похожий на крест, прямо над огнем от сжигаемой священной книги мусульман.

До этого организатор акций по сожжению Корана Салван Момика запросил политическое убежище в Норвегии. Мужчина получил решение миграционного суда о высылке из Швеции.

Момике было отказано в апелляции и одновременно запрещен въезд в Швецию на пять лет. В комментарии изданию сам мужчина заявил, что будет уважать законы Норвегии, и если ему запретят сжигать Коран в этой стране, то он не будет этого делать.

Ранее в СПЧ возмутились из-за приговора сжегшему Коран Журавелю на фоне безнаказанности сына Кадырова.

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