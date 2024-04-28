Стас Михайлов похвалил Аллу Пугачеву на юбилейном концерте

Певец Стас Михайлов назвал в беседе с NEWS.ru коллегу Аллу Пугачеву великим человеком.

Михайлов отметил, что Пугачева внесла большой вклад в российскую культуру. Об этом он рассказал за кулисами своего юбилейного концерта «55».

«На мой взгляд, то, что она спела — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, это ее личное, с чем она закончит свою жизнь», --поделился исполнитель.

Михайлов отметил, что не высказывается негативно о своих коллегах в публичном пространстве.

Михайлов также затронул тему карьеры. Артист считает, что нужно уходить со сцены достойно и всему свое время. По его мнению, в такие моменты главное не лгать самому себе.

«Я сегодня сказал со сцены, что у меня живой голос устал. Если я не смогу петь, зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы, и не обвинять кого-то, а просто сказать себе — все, спасибо», — рассказал исполнитель.

В марте Михайлов обратился к народной артистке России Алле Пугачевой после критики с ее стороны. Он пожелал ей здоровья.

До этого Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Михайлов заявлял о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги».

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

Ранее Стас Михайлов рассказал, поедет ли с гастролями за рубеж.