В ДНР рассказали о боеприпасах НАТО, обезвреженных в Авдеевке

В Авдеевке саперы обезвредили десятки тысяч боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

Источник агентства отметил, что процесс разминирования и обезвреживания снарядов продолжается до сих пор, и ежедневно через саперов проходят сотни боеприпасов.

«Много натовских боеприпасов старых, ощущение, что весь неликвид западного производства складировали именно в Авдеевке», — добавил представитель оперслужб.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город, который был одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее эксперт рассказал о панике на Западе из-за взятия Авдеевки.