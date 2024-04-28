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Россиянам рассказали о новой схеме воровства аккаунтов в соцсетях

Преподаватель Шутов предупредил о новой схеме по воровству аккаунтов в соцсетях

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Unsplash

У злоумышленников появилась новая схема воровства учетных записей россиян — они получают доступ к аккаунтам под видом «техподдержки» Telegram. Об этом рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, сообщает агентство «Прайм».

Шутов описал, как действует схема. Пользователю обычно приходит сообщение якобы от сотрудника техподдержки мессенджера о получении заявки на удаление учетной записи. Он требует перейти по присланной ссылке и ввести личные данные и код безопасности. Это позволяет получить доступ к аккаунту и переписке жертвы.

Эксперт добавил, что в целях безопасности необходимо подключить двухфакторную аутентификацию. Кроме того, к любым подозрительным сообщениям нужно относиться с настороженностью, добавил Шутов.

До этого специалисты рассказывали, что публикации родителями фотографий, видео и других биометрических данных детей могут быть использованы злоумышленниками и мошенниками.

Аналитик исследовательской группы в Positive Technologies Яна Юракова привела пример, как злоумышленники могут использовать дополнительную информацию — например, преступник сгенерирует аудиофайл, где голосом ребенка будет зачитана записка с требованием выкупа.

Ранее выяснилось, что мошенники крадут аккаунты россиян в соцсетях при помощи оскорбительных комментариев.

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