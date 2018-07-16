Суд продлил домашний арест экс-гендиректору «Седьмой студии» Итину

Суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под домашним арестом в отношении экс-гендиректора АНО «Седьмая студия», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Срок домашнего ареста для Юрия Итина продлен до 19 сентября.

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Всего фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа» являются несколько человек: худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Итин. Все обвиняемые кроме находящегося под подпиской о невыезде Малобродского, содержатся под домашним арестом.

В отдельное производство выделены материалы в отношении бухгалтера Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Масляева единственная из фигурантов признала вину и заключила сделку со следствием, а Воронова объявлена в розыск и заочно арестована.