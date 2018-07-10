На Украину не пустили британского ведущего российского шоу

На границе Украины было отказано во въезде британскому ведущему Джону Уоррену, сообщает пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян у себя в фейсбуке.

По словам пресс-секретаря, Уоррен в 2015 году нарушал правила пересечения границы Крыма, который Украина после присоединения в 2014 году к России считает оккупированным. «В пределах полномочий на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины», — пояснил Слободян.

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Также Уоррену запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Джон Уоррен ведет телепередачу «Поедем, поедим» о мировой кухне на одном из российских телеканалов.

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