СМИ: XXXTentacion подписал контракт на $10 млн незадолго до смерти

Рэпер XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой) подписал крупный контракт незадолго до своей смерти, сообщает New York Times.

XXXTentacion был застрелен 18 июня 2018 года в ходе вооруженного ограбления.

По данным издания, артист подписал соглашение с лейблом Empire о выпуске альбома. Студия выпускала и первый альбом XXXTentacion, «17». Сумма сделки, по данным издания, составила $10 млн.

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Согласно одному из пунктов контракта, записи не могут быть опубликованы до октября.

Ранее сообщалось, что вышел посмертный клип XXXTentacion, в котором рэпер восстает из гроба.