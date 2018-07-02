Власти Украины запретили ввоз в страну еще восемь книжных изданий из России
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) увеличил список книг, не рекомендованных к ввозу на территорию Украины, передает РИА «Новости».
В список вошли восемь российских книг.
Таким образом, список состоит теперь из 180 книг.
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Ранее сообщалось, что фильм советского и российского режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» стал поводом для проверки украинского канала.
Также два украинских канала получили предупреждения из-за фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Отмечается, что большинство украинцев назвали ошибкой запрет российских артистов и фильмов.