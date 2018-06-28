Названы предварительные претенденты на «Оскар»

Кинокритики журнала Variety составили свой список вероятных претендентов на «Оскар» из фильмов, стартовавших в прокате с 1 января по 30 июня 2018 года.

Лучшим фильмом года кинообозреватели сочли драму «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси. Также, по их мнению, «Оскара» достойны «Черная Пантера», «Первая реформаторская церковь», «Реинкарнация» и «Наездник».

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«Лучшим режиссером» названа Хлоя Чжао за фильм «Наездник». В списке достойных режиссеров также автор «Черной пантеры» Райан Куглер, режиссер «Реинкарнации» Ари Астер, Линн Рэмси с «Тебя никогда здесь не было» и Пол Шредер с «Первой реформаторской церковью».

«Лучшим актером» назвали Итана Хоука («Первая реформаторская церковь»), лучшей актрисой — Тони Коллетт («Реинкарнация»).

Вместе с тем положение дел может измениться — часто оскаровские «тяжеловесы» выходят в прокат осенью, перед сезоном наград.