Джонни Депп хочет переснять «Титаник» в своей ванной

В новом откровенном интервью изданию Rolling Stone 54-летний актер Джонни Депп признался, что хотел бы переснять фильм-катастрофу «Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона в собственной ванной комнате.

«Было бы круто, но Голливуд больше не рискует», — шутит Джонни Депп, который вряд ли смог бы позволить себе подобный проект. Сейчас он судится со своим бывшим бизнес-менеджером и его братом из-за нарушения условий контракта и часто, как сообщают в СМИ, тратит больше, чем зарабатывает.

Ранее поклонников встревожили фото Джонни Деппа, посетившего Россию. По мнению интернет-пользователей, актер на них выглядит «болезненно худым», а некоторые даже не сумели узнать его на фото.