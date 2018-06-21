Пушков о словах Кикабидзе про ненависть к СССР: годы набрал, мудрости — нет

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем твиттере, что грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе не добился бы успеха, если бы не СССР.

«Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы», — написал Пушков.

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Сенатор отметил, что Кикабидзе «набрал годы», но не «мудрость».

Ранее Кикабидзе заявил, что очень обрадовался распаду СССР. По его словам, к этому событию он накрыл стол, за которым все «очень сильно напились» и рассказывали «необычные истории». Также Кикабидзе подчеркнул, что он чувствовал скорый распад СССР.