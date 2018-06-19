Цискаридзе: для меня Рождественский был недосягаемой величиной

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поделился воспоминаниями о дирижере, композиторе и педагоге Геннадии Рождественском.

По словам Цискаридзе, он танцевал неоднократно, когда дирижировал Рождественский, и он относился к танцору очень благосклонно.

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«У меня есть написанные им очень теплые слова в мой адрес. Для меня как для советского ребенка Рождественский был недосягаемой величиной», — цитирует РИА «Новости» слова Цискаридзе.

Цискаридзе также рассказал, что был очень рад приглашению Рождественского танцевать на последнем юбилее дирижера в Большом театре.

«Мне было безумно приятно — это определенный уровень и определенный статус, когда на тебя обращает внимание такая грандиозная личность. К сожалению, все великие уходят…», — констатировал Цискаридзе.

Народный артист СССР, дирижер, лауреат госпремии Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни. Его отпевание завершилось 19 июня в Храме Илии Пророка, после дирижер будет кремирован.