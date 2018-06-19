В полиции рассказали об обстоятельствах смерти рэпера XXXTentacion

Департамент полиции округа Броуард американского штата Флорида опубликовал заявление об обстоятельствах смерти 20-летнего рэпера XXXTentacion (Джасея Дуэйна Онфроя). Об этом сообщает TMZ.

По данным полиции, к артисту подошли два человека, в то время, когда он выбирал мотоцикл. По меньшей мере один из них открыл огонь.

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Подозреваемые описываются как двое чернокожих мужчин, одетых в толстовки. Отмечается, что стрелок был одет в красную маску. В свою очередь, свидетели сообщили изданию, что из автомобиля рэпера была изъята сумка Louis Vuitton.

Ранее сообщалось, что XXXTentacion был застрелен на улице в Майами.