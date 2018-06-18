В Петербурге отменили фестиваль имени Довлатова из-за нехватки денег

Организаторы фестиваля «День Д», посвященного писателю Сергею Довлатову, сообщили на официальной странице проекта в фейсбуке о том, что фестиваль не состоится в Санкт-Петербурге в текущем году из-за отсутствия финансирования.

«Дорогие друзья! К сожалению, в этом году мы не будем проводить наш любимый День Д. Фестиваль «День Д», посвященный писателю Сергею Довлавтову, не состоится в Петербурге в 2018 году», — говорится в тексте официального сообщения.

О том, что фестиваль не проводится из-за того, что не было найдено финансирование рассказала руководитель проекта Анастасия Принцева, которая также отметила, что в этом году организаторы считают более важным провести акцию памяти, посвященную блокаде Ленинграда «День памяти». По ее словам, на оба проекта не хватит ресурсов, так как ими занимается одна и та же команда.