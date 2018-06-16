В Москве завершилась церемония прощания со Станиславом Говорухиным

__is_photorep_included11803615: 1

Прощание с режиссером Станиславом Говорухиным завершилось в в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

На церемонии прощания присутствовали президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, режиссер Алексей Учитель, актеры Сергей Гармаш и Леонид Ярмольник.

Реклама

После церемонии прощания прошло отпевание режиссера.

Станислав Говорухин будет похоронен Новодевичьем кладбище — рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.

Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин умер 14 июня.