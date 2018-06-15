В возрасте 100 лет умер Василий Любин

Российский археолог Василий Любин скончался в возрасте 100 лет в Петербурге, сообщает газета «Бумага» со ссылкой на дочь ученого Наталью Любину.

Любин находился в больнице РАН на плановых капельницах и 15 июня должен был вернуться домой, однако у него неожиданно остановилось сердце.

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Профессор, доктор исторических наук, автор множества научных публикаций Василий Прокофьевич Любин в 1941 году окончил Одесский Государственный университет и зенитно-артиллерийское училище и ушел на фронт, откуда демобилизовался в 1946 году в чине капитана. В 1949 году отправился в свою первую археологическую экспедицию.

Совершил значительное количество открытий древнейших памятников кавказского региона в Армении, Южной Осетии, Абхазии. Так, в Осетии он открыл пещеры Кударо со стоянкой древнего человека, где было сделано более 7 тыс. находок, многие из которых отправились в Государственный Эрмитаж. Исследовал археологические памятники в Туркмении и африканском Кот д'Ивуаре.

В полевых условиях профессор перестал работать только в 2016 году в возрасте 98 лет.