СМИ: Винса Вона задержала полиция Калифорнии

В Калифорнии полицейские задержали американского актера Винса Вона. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что Вона задержали 10 июня в 4.00 (14.00 мск) в городе Манхэттен-Бич, так как он управлял машиной будучи нетрезвым, а также находился в состоянии наркотической интоксикации.

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По имеющимся данным, актер все еще находится под стражей.

Ранее американский кинопродюсер Харви Вайнштейн пришел в полицейский участок Нью-Йорка. Ожидается, что Вайнштейна обвинят в изнасиловании первой степени с отягчающими обстоятельствами одной пострадавшей, а также в сексуальном насилии первой степени, которое он совершил по отношению к другой женщине.