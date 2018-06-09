Суд ограничил экс-директору «Гоголь-центра» Малобродскому сроки знакомства с делом

Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский должен будет ознакомиться с материалами уголовного дела до 19 июля 2018 года, сообщает агентство «Москва».

Таким образом, ходатайство следователя об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела было удовлетворено частично.

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Малобродский проходит обвиняемым по делу о хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа». Он присутствовал на заседании и отметил, что не имеет умысла затягивать процесс знакомства с материалами дела, а органы следствия недобросовестно выполняют свои обязанности, тем самым нарушая его права.

«Следствие утверждало, что я неоднократно отказывался от ознакомления с материалами, но это не так», — сказал Малобродский, указав на то, что во время нахождения в СИЗО следователем часто выделялся лишь один час для ознакомления с материалами, чего было недостаточно.

Он также отметил, что во многих томах содержалась маловажная информация. Также, по словам защиты, Малобродский неоднократно делал заявления о том, что имеет возможность знакомиться с большим количеством материалов дела, но следствием эти заявления игнорировались.

Сейчас Малобродский ознакомился приблизительно со 130 томами уголовного дела из 258.

Фигурантами дела также являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Все, кроме Масляевой, свою вину отрицают.

Ранее Басманный районный суд перенес на 9 июня заседание по вопросу по вопросу ограничения срока ознакомления Малобродского с материалами уголовного дела о хищении бюджетных средств, поскольку отпущенный из СИЗО под подписку о невыезде фигурант находился на лечении в больнице.