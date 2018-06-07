Названы сроки реставрации пострадавшей от вандала картины Репина

Картине Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван» предстоит длительная реставрация после нападения вандала, рассказала в беседе с изданием Sputnik директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

По ее словам, 6 июня проходит расширенный реставрационный совет. «Со всей очевидностью, полтора года, если не два, картина будет находиться в реставрационных мастерских», — поделилась Трегулова во время визита в Астану.

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Она отметила, что после атаки на картину Репина другие произведения не будут помещены в бронированные витрины. «Это стоит больших денег и означает удаление художественных произведений от людей, для которых они созданы. Количество людей с неадекватной реакцией, к сожалению, растет», — посетовала Трегулова, отметив, что «слава Герострата» привлекает людей не только в России.

25 мая вандал серьезно повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Свои действия он объяснил неприязнью к произведению и выпитым накануне спиртным.