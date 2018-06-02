Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов рядом с Бейкер-стрит
Британский актер Бенедикт Камбербэтч спас курьера от нападения хулиганов в Лондоне, сообщает Sky News.
Звезда сериала «Шерлок» ехал с супругой в такси по Мэрилебон-роуд, когда увидел, что курьера, доставлявшего еду, избивают несколько человек. Он вышел из машины и подбежал к нападавшим, крича, чтобы они оставили курьера в покое, после чего ему удалось оттолкнуть хулиганов, и те сбежали.
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Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от Бейкер-стрит, где проживал Шерлок Холмс.
Водитель такси, с которым удалось пообщаться журналистам, охарактеризовал поступок Камбербэтча как «мужественный, храбрый и бескорыстный».
Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч предложил альтернативу алкоголю и наркотикам.