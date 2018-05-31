Трамп помиловал режиссера фильмов-разоблачений об Обаме и Клинтон

Американский президент Дональд Трамп принял решение помиловать журналиста и режиссера Динеша Д'Сузэ. Об этом он рассказал на своей странице в твиттере.

Д'Сузэ прославился кинофильмами, которые обличают бывшего президента США Барака Обаму и соперницу Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

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Согласно сообщению Трампа, он решил помиловать режиссера.

«Наше правительство поступило по отношению к нему очень нечестно», — заявил Трамп.

Ранее телезвезда Ким Кардашьян-Уэст встретилась с президентом США, чтобы обсудить помилование Элис Мари Джонсон, пожизненно осужденной за торговлю наркотиками.