Глава Эрмитажа рассказал об опасности зарубежных выставок

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о том, что всегда есть опасность не получить музейные экспонаты назад с зарубежных выставок.

Например, из-за отсутствия гарантий возврата экспонатов в срок Эрмитаж не вывозит свои выставки в США.

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«Ничего особенно не изменилось. Те же опасности, те же угрозы», — сказал директор Эрмитажа в беседе с РИА «Новости», комментируя ситуацию с культурным сотрудничеством и организацией сохранности экспонатов и вспоминая отмену выставки Марка Шагала в Стокгольме из-за того, что Швеция не предоставила необходимые гарантии сохранности и возврата.

Угрозы, что картины могут не вернуться с временных экспозиций, по мнению Пиотровского, «всегда были и всегда есть». «Мы с этим боремся. Мы эту ситуацию меняем. Но ничего особенного не изменилось», — поделился глава Эрмитажа.

Уже четыре года Крым не может получить из Голландии коллекцию так называемого «скифского золота». Коллекция отправилась на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. После присоединения Крыма к России российская и украинская стороны не смогли договориться о передаче предметов. Пока «скифское золото» остается в Голландии, где, как переживают в крымских музеях, может храниться в ненадлежащих условиях.