Умер Мати Пальм

Оперный певец Мати Пальм скончался в возрасте 76 лет после болезни, передают эстонские СМИ.

Бас-баритон Мати-Йоханнес Пальм в 1972-1973 годах стажировался в Московской консерватории в классе Уго Дица, в 1974-1976 году — в Ла Скала в Милане, позже — в Берлинской «Комише опер».

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С 1969 года Мати Пальм был солистом Эстонской национальной оперы.

Всего в репертуаре певца было более 300 произведений, из которых свыше 60 оперных партий, среди которых — Пимен в «Борисе Годунове», Дон Базилио в «Севильском цирюльнике», Борис Тимофеевич в «Катерине Измайловой» и многие другие. Более 120 раз исполнял партию Летучего Голландца из одноименной оперы Вагнера на немецком, эстонском и финском языках.