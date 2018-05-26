Вандал объяснил нападение на картину Репина: выпил, и накрыло

Повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее мужчина объяснил свое поведение, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной стал выпитый им в буфете алкоголь.

«Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло», — сказал он на видео, распространенном МВД.

Реклама

Мужчина подтвердил, что нанес удары по картине стойкой.

Он отметил, что «осознает тяжесть своего поступка».

Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи заявили, что холст картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» порван в трех местах.