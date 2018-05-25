Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка

__is_photorep_included11763949: 1

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн пришел в полицейский участок Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Как отмечается, кинопродюссер пришел в департамент полиции Нью-Йорка, где его арестовали. Ожидается, что Вайнштейна обвинят в изнасиловании первой степени с отягчающими обстоятельствами одной пострадавшей, а также в сексуальном насилии первой степени, которое он совершил по отношению к другой женщине.

Ранее супруга продюсера Харви Вайнштейна, дизайнер одежды Джорджина Чапман, дала свое первое интервью со времени разгоревшегося в прошлом году вокруг ее экс-возлюбленного сексуального скандала. О домогательствах со стороны кинопродюссера сообщили актриса Кейт Бланшетт, помощница продюсера сериала Netflix «Марко Поло» Александра Канос и многие другие. Кроме того, на него подала в суд актриса Эшли Джадд.