Роспотребнадзор назвал причину отравления в Мариинском театре

Роспотребнадзор сообщил, что сальмонелла в сырой куриной печени стала причиной отравления работников Мариинского театра, передает РИА «Новости».

«Проведено санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин случаев кишечной инфекции среди работников ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», — говорится в сообщении.

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Методом ПЦР у двух госпитализированных больных обнаружен генетический материал сальмонеллы. Установлено, что все заболевшие питались в служебных столовых театра, отметили в ведомстве.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало о 13 случаях кишечной инфекции у сотрудников Мариинского театра.