Продлен домашний арест экс-главе «Седьмой студии» Итину

Домашний арест экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину продлен еще на два месяца, сообщает РИА «Новости».

Мосгорсуд 22 мая постановил продлить срок содержания под домашним арестом Итину до 19 июля.

Следственный комитет неделей ранее завершил расследование хищений денег, выделенных «Седьмой студии» из государственного бюджета на развитие современного искусства в рамках проекта «Платформа». Уголовное дело, с которым сейчас знакомятся фигуранты, насчитывает почти 260 томов. Фигурантов дела, в числе которых режиссер Кирилл Серебренников, подозревают в хищении 133 млн руб.

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Все фигуранты, кроме экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину не признают.

21 мая суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову.